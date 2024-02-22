Минобороны Франции сообщило об угрозах России сбить французские самолеты
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты в Черном море в том время как они находились в международной зоне и осуществляли патруль.
По словам министра, инцидент произошел месяц назад. По мнению Лекорню, как во время холодной войны, «мы возвращаемся к особенно агрессивной позиции России». В эфире радиостанции RTL глава оборонного ведомства добавил, что Франция продолжит помогать Киеву. По его словам, европейская безопасность требует победы Украины в конфликте.
Россия об инциденте с французскими самолетами в Черном море ничего не сообщала.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о «реальном риске» нападения России на страну НАТО.
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