Министр обороны Испании заявила о «реальном риске» нападения России на страну НАТО

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о существовании «реального риска» нападения России на одну из стран НАТО. По ее мнению, это может произойти «в краткосрочной или среднесрочной перспективе».

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Глава испанского минобороны заявила, что Европа намерена продолжать совместную работу для того, чтобы помочь Украине, передает агентство EFE. Роблес полагает, что ситуация «действительно очень тревожная» на фоне возможного возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа. Она отметила, что Европа рассматривает это как «большую проблему».

В конце января министр Обороны РФ Сергей Лавров заявлял, что у России нет необходимости нападать на кого-то. По его словам, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и НАТО — чушь.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:УгрозыНАТОИспания

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