Министр обороны Испании заявила о «реальном риске» нападения России на страну НАТО

Глава испанского минобороны заявила, что Европа намерена продолжать совместную работу для того, чтобы помочь Украине, передает агентство EFE. Роблес полагает, что ситуация «действительно очень тревожная» на фоне возможного возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа. Она отметила, что Европа рассматривает это как «большую проблему».

В конце января министр Обороны РФ Сергей Лавров заявлял, что у России нет необходимости нападать на кого-то. По его словам, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и НАТО — чушь.

