Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной военной угрозой для Швеции. Его слова приводит РИА Новости.

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«Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны», – сказал Нильсон.

Он также заявил, что серьезная угроза для европейской страны исходит от деятельности иностранных разведок России, Китая и Ирана. Действия работающих на эти страны шпионов якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к секретной информации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на страны НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРазведкаШвеция

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