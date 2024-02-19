Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
19 февраля 202417:45
Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон назвал Россию главной военной угрозой для Швеции. Его слова приводит РИА Новости.
«Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны», – сказал Нильсон.
Он также заявил, что серьезная угроза для европейской страны исходит от деятельности иностранных разведок России, Китая и Ирана. Действия работающих на эти страны шпионов якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к секретной информации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет планов по нападению на страны НАТО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru