Минобороны: Еще три украинских дрона сбили над Белгородской и Курской областями

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении еще трех украинских беспилотников в небе над Курской и Белгородской областями.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино

В оборонном ведомстве отметили, что дроны были сбиты с 12:00 до 14:00 по московскому времени (совпадает с местным) 3 февраля дежурными средствами ПВО.

Ранее украинские беспилотники атаковали город Шебекино (Белгородская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьКурская ОбластьВСУБеспилотники

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