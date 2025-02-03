Минобороны: Еще три украинских дрона сбили над Белгородской и Курской областями
3 февраля 202515:31
Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении еще трех украинских беспилотников в небе над Курской и Белгородской областями.
В оборонном ведомстве отметили, что дроны были сбиты с 12:00 до 14:00 по московскому времени (совпадает с местным) 3 февраля дежурными средствами ПВО.
Ранее украинские беспилотники атаковали город Шебекино (Белгородская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru