Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино (Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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После попадания одного из дронов в частный дом вспыхнул пожар. Также были повреждены легковой автомобиль и придомовая территория.

Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее три украинских беспилотника сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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