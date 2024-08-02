Над Курской областью и Кубанью уничтожили шесть беспилотников ВСУ
Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Курской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и перехватили четыре дрона над Краснодарским краем.
Ранее военные нейтрализовали 19 БПЛА в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Калужской областях и в Крыму, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru