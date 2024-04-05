СМИ: Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами
5 апреля 202413:00
Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами нового поколения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на разработчиков аппарата.
Отмечается, что аппарат оснащен осколочной боевой частью, которую можно подорвать удаленно от цели. Согласно данным, чтобы уничтожить катер противника со взрывчаткой, будет достаточно одной дистанционной мины.
Ранее сообщалось, что в России создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица»), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru