СМИ: Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами

Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами нового поколения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на разработчиков аппарата.

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Отмечается, что аппарат оснащен осколочной боевой частью, которую можно подорвать удаленно от цели. Согласно данным, чтобы уничтожить катер противника со взрывчаткой, будет достаточно одной дистанционной мины.

Ранее сообщалось, что в России создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица»), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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