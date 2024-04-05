СМИ: Боевые корабли Черноморского флота начали вооружать российскими FPV-дронами

Отмечается, что аппарат оснащен осколочной боевой частью, которую можно подорвать удаленно от цели. Согласно данным, чтобы уничтожить катер противника со взрывчаткой, будет достаточно одной дистанционной мины.

Ранее сообщалось, что в России создали обманную систему защиты «Лодырь» для операторов FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица»), передает «Радиоточка НСН».

