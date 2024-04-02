«Достойный путь»: Новый главком ВМФ Моисеев укрепит боевые возможности флота
Адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН заявил, что Моисеев будет заниматься развитием тактики и оперативного искусства флота благодаря оснащению новыми кораблями.
Адмирал Александр Моисеев прошел достойную службу и готов сделать многое для Военно-морского флота России, рассказал НСН бывший начальник штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов. По его словам, новое назначение направлено на укрепление боевых возможностей российского флота.
Новым главкомом ВМФ России официально стал адмирал Александр Моисеев, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук.
«Раз назначили, значит достоин. Моисеев прошел достойный путь, службу во флотах, сделал хорошие боевые походы. Заслужил звание Героя, в Генштабе прослужил, командовал Северным флотом. По всем качествам человеческим и деловым он достоин этой должности. Я думаю, что он сделает еще очень многое для ВМФ России», - подчеркнул он.
При этом Селиванов отметил, что менять Моисеев ничего не должен и не будет, но внести лепту в рост боевых возможностей флота он может.
«Изменений с его приходом быть не должно. Не изменения должны быть, а рост боевых возможностей флота. Менять ничего не нужно, реформ у нас было полно. Надо укреплять флот боевыми кораблями, подводными лодками, морской авиацией. Тогда будет развиваться и тактика, и оперативное искусство», - заключил собеседник НСН.
Так, Моисеев сменил на этом посту адмирала Николая Евменова. До назначения, в 2019-2024 годах, Моисеев был командующим Северным флотом, передает «Радиоточка НСН».
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