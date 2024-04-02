«Достойный путь»: Новый главком ВМФ Моисеев укрепит боевые возможности флота

«Раз назначили, значит достоин. Моисеев прошел достойный путь, службу во флотах, сделал хорошие боевые походы. Заслужил звание Героя, в Генштабе прослужил, командовал Северным флотом. По всем качествам человеческим и деловым он достоин этой должности. Я думаю, что он сделает еще очень многое для ВМФ России», - подчеркнул он.

При этом Селиванов отметил, что менять Моисеев ничего не должен и не будет, но внести лепту в рост боевых возможностей флота он может.

«Изменений с его приходом быть не должно. Не изменения должны быть, а рост боевых возможностей флота. Менять ничего не нужно, реформ у нас было полно. Надо укреплять флот боевыми кораблями, подводными лодками, морской авиацией. Тогда будет развиваться и тактика, и оперативное искусство», - заключил собеседник НСН.

Так, Моисеев сменил на этом посту адмирала Николая Евменова. До назначения, в 2019-2024 годах, Моисеев был командующим Северным флотом, передает «Радиоточка НСН».

