Минобороны: Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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По данным оборонного ведомства, украинский БПЛА был сбит в 20:15 по московскому времени 18 сентября.

Ранее девять беспилотников ВСУ были нейтрализованы за ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском и Рославльском районах Смоленской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБрянская ОбластьВСУБеспилотники

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