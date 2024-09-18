Минобороны: Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью
18 сентября 202421:48
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, украинский БПЛА был сбит в 20:15 по московскому времени 18 сентября.
Ранее девять беспилотников ВСУ были нейтрализованы за ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском и Рославльском районах Смоленской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru