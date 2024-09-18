Девять беспилотников ВСУ сбили над Смоленской областью
18 сентября 202410:36
Девять беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.
Глава региона выразил благодарность составам подразделений ПВО и РЭБ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал двигавшуюся по дороге в Шебекинском городском округе легковушку, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru