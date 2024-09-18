В Курской области сбили две ракеты и 27 беспилотников ВСУ

В Тверской области в городе Торопец началась эвакуация жителей после атаки БПЛА Беспилотники сбиты над Смоленской и Орловской областями СМИ: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали 20 граммов взрывчатки Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов исключил диалог США и РФ о контроле над вооружениями Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Польше