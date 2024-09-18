В Курской области сбили две ракеты и 27 беспилотников ВСУ

Ракеты и беспилотники ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА... были сбиты в небе Курской области», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.

Ранее в Торопце Тверской области отразили массовую атаку дронов, население частично эвакуируют с потенциально опасной территории, где работают средства ПВО, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыБеспилотникиКурская Область

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