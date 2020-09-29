Минобороны Азербайджана заявило о «полном уничтожении» мотострелкового полка Армении

Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района, передает РИА Новости слова начальника пресс-службы ведомства полковника Вагифа Даргахлы.

"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал он.

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.