Минобороны Азербайджана заявило о «полном уничтожении» мотострелкового полка Армении

Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района, передает РИА Новости слова начальника пресс-службы ведомства полковника Вагифа Даргахлы.

"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал он.

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

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В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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