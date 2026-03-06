Румыния заявила, что не будет размещать ядерное оружие
6 марта 202610:38
Речи о размещении ядерных элементов на территории Румынии не идет. Об этом заявил журналистам президент страны Никушор Дан.
Политик отметил, что страна находится под ядерным зонтиком НАТО.
«Нахождение под защитой... не подразумевает присутствия ядерных элементов на территории Румынии, чтобы было совершенно ясно», - подчеркнул Дан.
Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна добивается большей автономности в вопросах ядерного оружия и готовится к расширению участия в соответствующих инициативах в Европе, пишет Ura.ru.
