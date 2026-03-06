«Это новый прецедент, потому что в случае с Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) и Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta) были специальные разъяснения по рекламе, было прямое указание. Конечно, это способ давления на площадки, чтобы каналы переходили в МАХ. Это предупреждение. Я думаю, что государство приняло решение и просто дает время спокойно площадкам перейти. Это не годы, это месяцы, а, возможно, и неделя. Я бы на месте площадок сворачивал деятельность в Telegram, каналы можно оставить, но рекламную активность надо урезать и не планировать эти доходы. Будем искать новые площадки и надеяться, что МАХ ей станет», - рассказал он.

Клименко подчеркнул, что в таком случае ссылка на Telegram-канал тоже может считаться рекламой.

«Это большой намек рекламодателям, большой намек площадкам, что из фазы уговоров перешли в фазу добровольного принятия решения. Надо помнить, что ссылка на Telegram-канал – это тоже реклама, сама по себе история с размещением рекламы уже спорный вопрос. Не так важно, что будет в итоге, возможно, в итоге площадка окажется права. Мы знаем, что процесс может быть запущен, а потом разбирайтесь уже в суде. Я бы рекомендовал всем площадкам аккуратнее к этой истории подходить, хотя в юридических документах нет доказательств того, что Telegram ограничен, но есть фактическая сторона вопроса», - объяснил он.

Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

