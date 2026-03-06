Дали неделю? Клименко призвал рекламодателей уходить из Telegram после намека ФАС
В юридических документах нет доказательств того, что Telegram ограничен, но есть фактическая сторона вопроса, которая не в пользу блогеров и площадок, заявил НСН Герман Клименко.
Государство приняло решение по поводу Telegram и просто дает время спокойно площадкам перейти, причем это не годы, это месяцы или даже неделя, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Вечером 5 марта Федеральная антимонопольная служба шокировала всех блогеров и рекламодателей новостью о том, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве уточнили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен. Клименко уверен, что это знак того, что государство приняло решение по Telegram.
«Это новый прецедент, потому что в случае с Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) и Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta) были специальные разъяснения по рекламе, было прямое указание. Конечно, это способ давления на площадки, чтобы каналы переходили в МАХ. Это предупреждение. Я думаю, что государство приняло решение и просто дает время спокойно площадкам перейти. Это не годы, это месяцы, а, возможно, и неделя. Я бы на месте площадок сворачивал деятельность в Telegram, каналы можно оставить, но рекламную активность надо урезать и не планировать эти доходы. Будем искать новые площадки и надеяться, что МАХ ей станет», - рассказал он.
Клименко подчеркнул, что в таком случае ссылка на Telegram-канал тоже может считаться рекламой.
«Это большой намек рекламодателям, большой намек площадкам, что из фазы уговоров перешли в фазу добровольного принятия решения. Надо помнить, что ссылка на Telegram-канал – это тоже реклама, сама по себе история с размещением рекламы уже спорный вопрос. Не так важно, что будет в итоге, возможно, в итоге площадка окажется права. Мы знаем, что процесс может быть запущен, а потом разбирайтесь уже в суде. Я бы рекомендовал всем площадкам аккуратнее к этой истории подходить, хотя в юридических документах нет доказательств того, что Telegram ограничен, но есть фактическая сторона вопроса», - объяснил он.
Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Горячие новости
- Лариса Гузеева появится в эпизоде «Простоквашино» к 8 марта
- Дали неделю? Клименко призвал рекламодателей уходить из Telegram после намека ФАС
- Румыния заявила, что не будет размещать ядерное оружие
- В Петербурге пресечена деятельность подпольного банка
- Юрист рассказал, кого не накажут за рекламу в Telegram после заявления ФАС
- Фильм про Александра Емельяненко выйдет в прокат 9 апреля
- СМИ: ЕС применит к Черногории новые условия приема в сообщество
- Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова
- Рябков: Обсуждается возможность контактов в формате «ядерной пятерки»
- CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров с флагом и гимном