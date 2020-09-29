Армения пригрозила применить в Карабахе оружие с большим радиусом поражения

Министерство обороны Армении может применить в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, армянские войска могут использовать оружие широкого радиуса действия для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях, так как азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию, установки «Смерч».

Опасная игра в Карабахе: Турция проверит реакцию России

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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