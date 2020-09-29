Опасная игра в Карабахе: Турция проверит реакцию России
Военные специалисты заявили НСН, что конфликт Армении и Азербайджана может превратится в многонациональный.
Совет Безопасности ООН по инициативе Великобритании, ФРГ, Франции, Эстонии и Бельгии на заседании 29 сентября обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.
Оба военные ведомства (и Армении, и Азербайджана) отчитались об успехах своих войск, и о поражениях войск противника. Так, по официальным данным Баку, авиационными средствами Военно-воздушных сил и войск были уничтожены 1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские вооружённые силы в ходе столкновения с военными Азербайджана уничтожили десять единиц бронетехники.
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о гибели еще 26 военных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Всего с начала обострения конфликта, по его данным, погибли 84 военнослужащих армии НКР.
Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.
«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.
Он отметил, что Азербайджан пользуется не только политической, но и военной поддержкой Турции.
«Традиционно нельзя сбрасывать со счетов высокий боевой дух армянского ополчения. Но в случае затяжного конфликта положение армян будет достаточно спорным. Противник их превосходит по материальным ресурсам, причем это превосходство является кратным. С другой стороны, Армения - союзник России, которая связана с ней соглашениями, потому сложно представить, что Россия полностью останется в стороне от конфликта», - заявил Норин.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения со стороны Армении о привлечения Баку наемников из числа сирийских боевиков, а также вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Глава МИД назвал эти утверждения «необоснованными»
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
«Для России это опасная игра. Если Турция нападет, то все вспомнят, что Армения – член ОДКБ. Там только что проводились тактические маневры. Но если вы можете только маневрировать, но не можете воевать, то зачем нужна контора? Поэтому это достаточно серьезная провокация. Кремлю нужно очень правильно реагировать, лучше всего неофициальными контактами, чтобы объяснить Эрдогану, что можно лишь говорить, но не делать», - сказал политолог.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло в воскресенье, 27 сентября. И со стороны Армении, и со стороны Азербайджана есть убитые. Россия и другие страны призвали стороны к сдержанности.
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