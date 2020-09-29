Опасная игра в Карабахе: Турция проверит реакцию России

Совет Безопасности ООН по инициативе Великобритании, ФРГ, Франции, Эстонии и Бельгии на заседании 29 сентября обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

Оба военные ведомства (и Армении, и Азербайджана) отчитались об успехах своих войск, и о поражениях войск противника. Так, по официальным данным Баку, авиационными средствами Военно-воздушных сил и войск были уничтожены 1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские вооружённые силы в ходе столкновения с военными Азербайджана уничтожили десять единиц бронетехники.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о гибели еще 26 военных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Всего с начала обострения конфликта, по его данным, погибли 84 военнослужащих армии НКР.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

«Азербайджан вкладывал очень большие деньги в свои вооруженные силы после завершения конфликта 90-х. Армения заметно беднее Азербайджана, у нее заметно меньше военный бюджет. Тем более, у Азербайджана есть внешняя поддержка Турции, которая раньше была куда менее выраженной», - сказал Норин.

Он отметил, что Азербайджан пользуется не только политической, но и военной поддержкой Турции.

«Традиционно нельзя сбрасывать со счетов высокий боевой дух армянского ополчения. Но в случае затяжного конфликта положение армян будет достаточно спорным. Противник их превосходит по материальным ресурсам, причем это превосходство является кратным. С другой стороны, Армения - союзник России, которая связана с ней соглашениями, потому сложно представить, что Россия полностью останется в стороне от конфликта», - заявил Норин.