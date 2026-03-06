Лариса Гузеева появится в эпизоде «Простоквашино» к 8 марта

Собянин: Москва продолжает лидировать среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения Более 26 км сетей водоснабжения и водоотведения обустроили в 2025 году на юго-востоке столицы Обновленный электропоезд начал обкатку перед выходом на Ярославское направление Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу в честь 8 Марта Власти Москвы предупредили автомобилистов о ранних пробках на дорогах сегодня