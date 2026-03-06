Лариса Гузеева появится в эпизоде «Простоквашино» к 8 марта
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет героиней новой серии мультсериала «Простоквашино», посвященной 8 марта. Об этом сообщает студия «Союзмультфильм».
Премьера эпизода «Деревенский романс» намечена на 7 марта.
«По сюжету... случайно оказавшаяся в Простоквашино Лариса Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и задумывается о покупке дома. Однако это вызывает беспокойство няни Маргариты Егоровны», - отмечает «Союзмультфильм».
Гузеева станет первым женским камео знаменитости в мультсериале.
Ранее на экраны вышел специальный выпуск «Простоквашино» «Настоящий Новый год», где среди персонажей появился президент Владимир Путин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
