Лариса Гузеева появится в эпизоде «Простоквашино» к 8 марта

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет героиней новой серии мультсериала «Простоквашино», посвященной 8 марта. Об этом сообщает студия «Союзмультфильм».

Премьера эпизода «Деревенский романс» намечена на 7 марта.

«По сюжету... случайно оказавшаяся в Простоквашино Лариса Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и задумывается о покупке дома. Однако это вызывает беспокойство няни Маргариты Егоровны», - отмечает «Союзмультфильм».

Гузеева станет первым женским камео знаменитости в мультсериале.

Ранее на экраны вышел специальный выпуск «Простоквашино» «Настоящий Новый год», где среди персонажей появился президент Владимир Путин, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СоюзмультфильмПростоквашиноАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры