В Петербурге пресечена деятельность подпольного банка
Полиция и ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трех женщин, подозреваемых в обналичивании 250 млн рублей за 2022-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, три женщины в возрасте 48-55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Подозреваемые проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица, предоставляли финансовые услуги стремившимся минимизировать налоговые обязательства фирмам.
«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%», - подчеркнули в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Ранее в Березниках Пермского края десять человек стали фигурантами дела об организации подпольных игровых клубов, подозреваемые предстанут перед судом, напоминает Ura.ru.
