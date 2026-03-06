В Петербурге пресечена деятельность подпольного банка

Полиция и ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трех женщин, подозреваемых в обналичивании 250 млн рублей за 2022-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, три женщины в возрасте 48-55 лет выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. Подозреваемые проводили сомнительные транзакции, координировали движение денег через подконтрольные юридические лица, предоставляли финансовые услуги стремившимся минимизировать налоговые обязательства фирмам.

«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%», - подчеркнули в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ранее в Березниках Пермского края десять человек стали фигурантами дела об организации подпольных игровых клубов, подозреваемые предстанут перед судом, напоминает Ura.ru.

