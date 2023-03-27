Министр обороны Украины подтвердил прибытие британских танков
Бронетехника западных стран поступила в распоряжение ВСУ, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, в страну прибыли британские танки Challenger, американские бронированные машины Stryker и Cougar.
Также на вооружение ВСУ поступили германские БМП Marder. Технику отправят в десантно-штурмовые войска, уточнил министр обороны Украины.
Оборонное ведомство Великобритании 27 марта сообщило о завершении обучения военных ВСУ управлению танками Challenger. Солдаты вернулись на Украину.
Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее сообщил, что Лондон не откажется от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном, передает НСН.
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