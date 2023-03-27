Министр обороны Украины подтвердил прибытие британских танков

По его словам, в страну прибыли британские танки Challenger, американские бронированные машины Stryker и Cougar.

Также на вооружение ВСУ поступили германские БМП Marder. Технику отправят в десантно-штурмовые войска, уточнил министр обороны Украины.

Оборонное ведомство Великобритании 27 марта сообщило о завершении обучения военных ВСУ управлению танками Challenger. Солдаты вернулись на Украину.

Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее сообщил, что Лондон не откажется от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном, передает НСН.

