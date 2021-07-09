Министр обороны: предполагаемые убийцы президента Гаити - отставные колумбийские военные

По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях преступления.

Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.

Как сообщалось, отряд наемников, которые убили президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиаса Пьера.

