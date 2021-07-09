Министр обороны: предполагаемые убийцы президента Гаити - отставные колумбийские военные
В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают отставных колумбийских военных, сообщил в своем Twitter министр обороны страны Диего Молано Апонте.
По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях преступления.
Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.
Как сообщалось, отряд наемников, которые убили президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиаса Пьера.
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