СМИ: Подозреваемый в убийстве президента Гаити мог работать в посольстве Канады

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявлял о том, что работал охранником в посольстве Канады в Гаити. Об этом сообщает агентство Associated Press News.

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Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер заявил о задержании "по меньшей мере двух граждан США гаитянского происхождения". При этом ранее руководство США отвергало причастность своих граждан к резонансному убийству.

По имеющимся данным, семеро подозреваемых в убийстве президента уничтожены, есть шесть подозреваемых удалось задержать. Глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что как минимум трое из ликвидированных наемников имели иностранное гражданство.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:ПрезидентУбийствоКанада
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