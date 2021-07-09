СМИ: Подозреваемый в убийстве президента Гаити мог работать в посольстве Канады

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер заявил о задержании "по меньшей мере двух граждан США гаитянского происхождения". При этом ранее руководство США отвергало причастность своих граждан к резонансному убийству.

По имеющимся данным, семеро подозреваемых в убийстве президента уничтожены, есть шесть подозреваемых удалось задержать. Глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что как минимум трое из ликвидированных наемников имели иностранное гражданство.

