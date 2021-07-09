Reuters: президента Гаити убили 26 наемников
Отряд наемников, которые убили президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиаса Пьера.
По его словам, выборы нового главы государства состоятся, как и запланировано, 26 сентября.
Ранее глава национальной полиции Гаити заявил о задержании шести подозреваемых. Еще семь предполагаемых убийц ликвидировали.
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявлял о том, что работал охранником в посольстве Канады в Гаити.
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