Reuters: президента Гаити убили 26 наемников

По его словам, выборы нового главы государства состоятся, как и запланировано, 26 сентября.

Ранее глава национальной полиции Гаити заявил о задержании шести подозреваемых. Еще семь предполагаемых убийц ликвидировали.

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявлял о том, что работал охранником в посольстве Канады в Гаити.

