Министр обороны Израиля отвел на операцию в секторе Газа 3 месяца
22 октября 202320:32
Министр обороны Израиля Йоав Галант высказался относительно сроков наземной операции армии страны в секторе Газа, сообщают СМИ.
По словам главы ведомства, наземная операция продлится до трех месяцев. По ее итогам радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, подчеркнул он.
Галант добавил, что предстоящая наземная операция в анклаве должна стать последней.
В армии Израиля в воскресенье заявили, что подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников составило 212 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru