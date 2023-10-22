Министр обороны Израиля отвел на операцию в секторе Газа 3 месяца

По словам главы ведомства, наземная операция продлится до трех месяцев. По ее итогам радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, подчеркнул он.

Галант добавил, что предстоящая наземная операция в анклаве должна стать последней.

В армии Израиля в воскресенье заявили, что подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников составило 212 человек, передает «Радиоточка НСН».

