Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Армия Соединенных Штатов готова действовать, если в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС вмешаются новые участники. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом

«У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости», - сказал глава ведомстве в эфире телеканала ABC News.

По информации Bloomberg, США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать «законы войны». Глава Белого дома указал на важность защиты мирных жителей сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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