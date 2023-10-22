Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

«У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости», - сказал глава ведомстве в эфире телеканала ABC News.

По информации Bloomberg, США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать «законы войны». Глава Белого дома указал на важность защиты мирных жителей сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

