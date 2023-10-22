Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
Армия Соединенных Штатов готова действовать, если в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС вмешаются новые участники. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости», - сказал глава ведомстве в эфире телеканала ABC News.
По информации Bloomberg, США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа.
Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать «законы войны». Глава Белого дома указал на важность защиты мирных жителей сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов
- Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
- Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
- Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
- В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына
- «Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
- На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны
- Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
- Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона
- Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru