США усилили давление на Киев, чтобы добиться успехов на поле боя
Американские власти оказывают давление на Украину, чтобы склонить ее к более активным боевым действиям, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание The Washington Post.
В преддверии годовщины спецоперации США усилили давление на Киев, чтобы добиться от него успехов на поле боя и изменить ход конфликта. Как считают в Белом доме у украинских Вооруженных сил появились шансы это сделать. Как сообщил чиновник из Конгресса США, что Вашингтон старается объяснить Украине, что поддержка не бесконечна.
Обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» относятся скорее к срокам конфликта, чем к объемам военной и финансовой помощи. Отмечается, что уже летом у ВСУ закончатся ресурсы от Запада и после этого выделять новые пакеты помощи станет сложнее.
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