Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ

Американские власти продлили на 30 дней действие лицензии на покупку нефти России, которая уже погружена на танкеры, сообщил в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.

Действие лицензии истекло 16 мая. По его словам, инициатива позволит стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит поставки сырья в наиболее энергетически уязвимые страны.

Речь идёт о разрешении на проведение операций по продаже нефти из РФ, которая была загружена на танкеры до 17 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

