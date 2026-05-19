Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ
19 мая 202600:01
Денис Постольский
Американские власти продлили на 30 дней действие лицензии на покупку нефти России, которая уже погружена на танкеры, сообщил в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.
Действие лицензии истекло 16 мая. По его словам, инициатива позволит стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит поставки сырья в наиболее энергетически уязвимые страны.
Речь идёт о разрешении на проведение операций по продаже нефти из РФ, которая была загружена на танкеры до 17 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
