Семьям погибших при атаке дронов под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей
Семьям граждан, погибших в результате атаки беспилотника на территории Самарской области, признанной террористическим актом, назначены единовременные социальные выплаты. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Вячеслава Федорищева.
.Согласно документу, опубликованному на сайте областного правительства, размер выплаты составляет 1 567 500 рублей на каждую семью. Право на получение средств имеют родственники погибших в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года.
22 апреля в Сызрани в результате удара украинских беспилотников частично обрушился подъезд жилого дома. Тогда пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников на Сызрань, заявил, что удары по гражданской инфраструктуре стали реальностью, с которой сталкивается Россия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
