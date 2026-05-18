В Индии в сафари-парке слон во время драки раздавил туристку

Инцидент произошёл утром, когда посетителям разрешено находиться рядом со слонами во время их кормления и купания. Как сообщили местные официальные лица, в этот момент между двумя животными — Канчаном и Мартандой — завязалась драка. Несмотря на попытки персонала разнять их, один из слонов потерял равновесие и начал падать.

Туласи попыталась убежать вместе с другими туристами, но споткнулась и упала, после чего на неё обрушился слон. Муж и ребёнок женщины смогли спастись и не получили травм.

Ранее три человека погибли, 35 получили серьезные ранения, после того как два слона устроили драку во время храмового праздника в южноиндийском штате Керала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

