В Индии в сафари-парке слон во время драки раздавил туристку

Женщина погибла в индийском штате Карнатака после того, как в одном из местных сафари-парков её придавил слон. Об этом сообщает газета Indian Express.

По данным издания, 33-летняя туристка из штата Тамилнад погибла в парке дикой природы «Дубаре» в округе Кодагу. Женщина по имени Туласи приехала в парк с мужем и ребёнком, чтобы понаблюдать за слонами.

Инцидент произошёл утром, когда посетителям разрешено находиться рядом со слонами во время их кормления и купания. Как сообщили местные официальные лица, в этот момент между двумя животными — Канчаном и Мартандой — завязалась драка. Несмотря на попытки персонала разнять их, один из слонов потерял равновесие и начал падать.

Туласи попыталась убежать вместе с другими туристами, но споткнулась и упала, после чего на неё обрушился слон. Муж и ребёнок женщины смогли спастись и не получили травм.

Ранее три человека погибли, 35 получили серьезные ранения, после того как два слона устроили драку во время храмового праздника в южноиндийском штате Керала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
