Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии

Преступление было совершено в служебной машине. Двух экс-сотрудников ППС признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней и превышении должностных полномочий. 23 ноября 2024 года сотрудники задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и её знакомого под предлогом незаконного оборота наркотикови посадили в служебный «Ларгус». Вскоре парня отпустили, а девушке угрожали «проблемами» и сдачей анализов на наркотики. Также бывшие полицейские требовали у пострадавшей 100 тысяч рублей, чтобы «не привлекать её к ответственности», но та отказалась.

С целью запугивания правоохранители отвезли её к отделу полиции в райне Коптево, а один из них предложил вступить с ним в половой контакт. Злоумышленники приобрели в аптеке презервативы и вернулись к Тимирязевскому парку. Там полицейский изнасиловал девушку прямо в патрульном автомобиле, пока его коллегаждал снаружи, контролируя окружающую обстановку.

