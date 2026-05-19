Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии
В Москве полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, приговорили к 13 и 10 годам колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Преступление было совершено в служебной машине. Двух экс-сотрудников ППС признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней и превышении должностных полномочий. 23 ноября 2024 года сотрудники задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и её знакомого под предлогом незаконного оборота наркотикови посадили в служебный «Ларгус». Вскоре парня отпустили, а девушке угрожали «проблемами» и сдачей анализов на наркотики. Также бывшие полицейские требовали у пострадавшей 100 тысяч рублей, чтобы «не привлекать её к ответственности», но та отказалась.
С целью запугивания правоохранители отвезли её к отделу полиции в райне Коптево, а один из них предложил вступить с ним в половой контакт. Злоумышленники приобрели в аптеке презервативы и вернулись к Тимирязевскому парку. Там полицейский изнасиловал девушку прямо в патрульном автомобиле, пока его коллегаждал снаружи, контролируя окружающую обстановку.
Ранее стало известно, что полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
