СМИ: «Газпром-медиа» получил права на трансляцию ЧМ-2026 по футболу
«Газпром-медиа холдинг» приобрёл права на показ чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на холдинг.
Игры чемпионата продемонстрируют на телеканалах сети «Матч», при этом стоимость сделки и продавец прав не раскрываются. Источники издания на медиарынке предполагают, что права могли быть получены не напрямую у ФИФА, а через международного посредника.
На предыдущем ЧМ по футболу, который состоялся в Катаре в 2022 году, права на показ в России принадлежали трем вещателям: ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первому каналу».
Чемпионат мира впервые состоится в большом формате: в его финале будут участвовать 48 сборных, распределённых по 12 группам. Всего организаторы запланировали 104 матча, которые пройдут в 16 городах, большинство из которых расположены в США.
Ранее ФИФА увеличил призовой фонд чемпионата мира-2026, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии
- Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ
- СМИ: «Газпром-медиа» получил права на трансляцию ЧМ-2026 по футболу
- В Индии в сафари-парке слон во время драки раздавил туристку
- Семьям погибших при атаке дронов под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей
- Мерц заявил, что ЕС усилит давление на Россию для начала переговоров
- Гастроэнтеролог объяснила россиянам, зачем мыть бананы перед едой
- Трамп приказал армии США быть готовой к полномасштабной атаке на Иран
- СМИ: Apple использует в бюджетных устройствах бракованные чипы
- В России раскрыли происхождение атаковавших Москву беспилотников