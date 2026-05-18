СМИ: «Газпром-медиа» получил права на трансляцию ЧМ-2026 по футболу

«Газпром-медиа холдинг» приобрёл права на показ чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на холдинг.

Игры чемпионата продемонстрируют на телеканалах сети «Матч», при этом стоимость сделки и продавец прав не раскрываются. Источники издания на медиарынке предполагают, что права могли быть получены не напрямую у ФИФА, а через международного посредника.

ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ

На предыдущем ЧМ по футболу, который состоялся в Катаре в 2022 году, права на показ в России принадлежали трем вещателям: ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первому каналу».

Чемпионат мира впервые состоится в большом формате: в его финале будут участвовать 48 сборных, распределённых по 12 группам. Всего организаторы запланировали 104 матча, которые пройдут в 16 городах, большинство из которых расположены в США.

Ранее ФИФА увеличил призовой фонд чемпионата мира-2026, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: IMAGO / ТАСС
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуФутболистыФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры