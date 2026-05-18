СМИ: «Газпром-медиа» получил права на трансляцию ЧМ-2026 по футболу

«Газпром-медиа холдинг» приобрёл права на показ чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на холдинг.

Игры чемпионата продемонстрируют на телеканалах сети «Матч», при этом стоимость сделки и продавец прав не раскрываются. Источники издания на медиарынке предполагают, что права могли быть получены не напрямую у ФИФА, а через международного посредника.