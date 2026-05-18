Мерц заявил, что ЕС усилит давление на Россию для начала переговоров
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым заявил, что Европа наращивает давление на Россию, а Москве уже пора переходить к переговорам.
Мерц подчеркнул, что Киев может рассчитывать на неизменную поддержку европейских стран, а Москва должна осознавать необходимость дипломатического урегулирования. Он добавил, что Европа готова к переговорам с участием Украины, России и США, сообщает РИА Новости.
Также канцлер отметил, что сплочённость европейских государств, усилившаяся после прихода к власти нового правительства Венгрии, приблизит континент к достижению мира.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН почеркнул, что список кандидатов в переговорщики с Россией говорит о том, что в ЕС тянут резину, стараясь выиграть врем.
