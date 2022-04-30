Минфин ФРГ: Германия не намерен оплачивать российский газ в рублях
Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ в будущем не планирует оплачивать российский газ в рублях. Об этом немецкий политик написал в Twitter.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях. Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от РФ (в вопросах энергопоставок)», — процитировала Линднера Газета.ru.
Ранее член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла предложил Германии запустить газопровод «Северный поток — 2» в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро.
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