В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

Германии необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2», хорошей идеей могла бы стать сделка: запуск трубопровода в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро. Об этом заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

При этом Крупалла отметил, что сейчас не идет речи «о таких подробностях», есть опасность, что «евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».

«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», — заключил парламентарий.

Берлин остановил сертификацию «Северного потока-2» в конце февраля, напоминает «Свободная пресса». Спустя месяц стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG готовится подать заявление на банкротство.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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