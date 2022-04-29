В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

При этом Крупалла отметил, что сейчас не идет речи «о таких подробностях», есть опасность, что «евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».

«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», — заключил парламентарий.

Берлин остановил сертификацию «Северного потока-2» в конце февраля, напоминает «Свободная пресса». Спустя месяц стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG готовится подать заявление на банкротство.

