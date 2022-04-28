СМИ: «Газпромбанк» отклонил платежи за газ для Германии и Австрии

По данным источников агентства, банк отклонил оплату по ряду апрельских и майских поставок топлива по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая занималась закупками газа для Германии и Австрии. Отмечается, что платеж относился к среднесрочному контракту на поставку 7 тераватт-часов газа до конца следующего года, пишет Газета.ру.

Компания Gazprom Marketing & Trading Ltd ведет переговоры с «Газпромбанком», предпринимая усилия для совершения платежа, отмечает РЕН ТВ.

