Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск подготовили грандиозные перемены для Америки, а ссора им нужна только для отвода глаз, заявил политолог Алексей Мартынов в беседе с НСН.

Маск поругался в социальной сети Х с Трампом — причиной стал спор о законе, который увеличивал предельный потолок американского госдолга. Конфликт дошел до публичных призывов к отставке президента, а республиканец угрожал разорвать все госконтракты с компаниями бизнесмена. Эксперт уверен, что это всего лишь хорошо поставленный спектакль.