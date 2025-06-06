«Два крутых перца забавляются»: В России не поверили в ссору Трампа и Маска

Ссора президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска была срежиссирована, рассказал НСН Алексей Мартынов.

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск подготовили грандиозные перемены для Америки, а ссора им нужна только для отвода глаз, заявил политолог Алексей Мартынов в беседе с НСН.

Маск поругался в социальной сети Х с Трампом — причиной стал спор о законе, который увеличивал предельный потолок американского госдолга. Конфликт дошел до публичных призывов к отставке президента, а республиканец угрожал разорвать все госконтракты с компаниями бизнесмена. Эксперт уверен, что это всего лишь хорошо поставленный спектакль.

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«Милые бранятся — только тешатся. Не зря Маск заговорил про создание третьей партии в стране, но пока я бы не строил прогнозов и не делал быстрых выводов. Это не плоский сюжет из мыльной оперы, это не Голливуд. Если речь идет о самом богатом человеке в мире и о самом эксцентричном президенте США, который дал имя целому направлению в американской политике, то здесь совершенно неприменимы клише из драматургии или бытовых человеческих отношений. Совершенно точно, что за этим что-то стоит: Маск потерял 30 млрд долларов за один день, но может вскоре заработать 300. Зачем ему идти против Трампа? Это другой уровень игры, другой сценарий. Натягивать это все на какую-то “Санта-Барбару” не стоит, тут будут последствия для всех, но я не исключаю, что это продуманная история, а не просто скандал в благородном семействе», — подчеркнул он.

Мартынов добавил, что у этого конфликта есть конечная цель, которая может изменить всю американскую политику.

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«С какой целью два самых крутых перца в мире всех забавляют? Они просто так ничего и никогда не делают. У этих двух персонажей все будет еще лучше, чем сейчас. Это очень серьезно, но здесь нет простых формул “поссорились”, “оппозиция”, “переметнется к демократам” — этим забит весь интернет сегодня. Это замах на прямую реконструкцию американской политической системы, речь идет о создании третьей силы в США. Маск и его товарищи по цеху стали авторами промежуточного явления в двухпартийной структуре — MAGA (Сокращение от Make America Great Again - сделаем Америку снова великой - примечание НСН.) или трампизм. Это не республиканцы и не демократы в традиционном смысле, эти изменения давно назревали в политике», — добавил собеседник НСН.

Ранее заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян рассказал НСН, что Маск вызывает раздражение у правительства Трампа.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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