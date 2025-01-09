«Будут дискредитировать»: Маска назвали ключевой фигурой политики США
Константин Блохин заявил НСН, что публикации о сумасшествии Маска говорят о том, что он раздражает американские и западные элиты.
Илон Маск сегодня выступает ключевой фигурой американской политики, так как в США именно бизнес-элита выходит на первый план, он «бесит» истеблишмент тем, что безоговорочно поддерживает Дональда Трампа, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Публицист Сет Абрамсон, которого портал The Daily Beast называет биографом Илона Маска, выразил мнение, что психическое состояние одного из богатейших людей на планете могло пошатнуться за последние годы. Блохин уверен, что такие публикации будут появляться все чаще.
«Маск полностью разделяет позицию Трампа, что многих выбешивает в американском и западном истеблишменте. Поэтому по этой причине и будут появляться такие публикации, что он сумасшедший и так далее. Это попытка дискредитировать Маска и Трампа, одним ударом двух зайцев…Маск является одним из богатейших людей на планете, его состояние оценивается в 300 миллиардов долларов, самый богатый человек. Всем бы сумасшедшим так уметь, победителя не судят в этом смысле», - отметил он.
По его словам, искоренить влияние Маска и бизнес-элиты в целом на политику США сегодня не представляется возможным, Трамп будет пытаться решать экономические проблемы с помощью миллиардера.
«Для Трампа он один из ближайших друзей. Конечно, Маск будет влиять на политику США, он уже влияет. В США это является нормой, когда политики пытаются получить поддержку финансовых доноров. Чем больше доноров и денег, тем больше возможностей у политика. Когда политик приходит к власти, он эти инвестиции отрабатывает. В политике США именно элиты из бизнеса являются ключевыми, а сами политики выступают проводниками. Поэтому это невозможно искоренить, это как две руки. Могу сказать, что основные задачи для Трампа сегодня – сделать экономику США более дееспособной, инвестировать в космос, оборону, оторваться от Китая и России по ряду направлений, даже попытаться обанкротить Китай и Россию», - рассказал собеседник НСН.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, не упоминая напрямую имени американского бизнесмена и владельца соцсети X Илона Маска, обвинил его во вмешательстве в выборы в разных странах, в том числе в ФРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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