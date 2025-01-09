«Будут дискредитировать»: Маска назвали ключевой фигурой политики США

Илон Маск сегодня выступает ключевой фигурой американской политики, так как в США именно бизнес-элита выходит на первый план, он «бесит» истеблишмент тем, что безоговорочно поддерживает Дональда Трампа, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Публицист Сет Абрамсон, которого портал The Daily Beast называет биографом Илона Маска, выразил мнение, что психическое состояние одного из богатейших людей на планете могло пошатнуться за последние годы. Блохин уверен, что такие публикации будут появляться все чаще.