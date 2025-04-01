Скорое «отстранение» Маска от госслужбы объяснили раздражением в правительстве

«Здесь, конечно, сочетание факторов: поведение Маска и его предложения. Маск проявляет себя как нестандартный человек, хотя он добился очень многого в бизнесе. Но сам по себе он человек слегка экзальтированный, который в некоторых своих проявлениях многих очень раздражает», - отметил он.

По его словам, политики недовольны тем, что миллиардер пытается диктовать свои правила, не имея опыта в госслужбе.

«Если говорить о серьезных моментах в его программе, многие недовольны тем, что он планирует сокращать госаппарат, который затрагивает большое количество людей. Вопрос остается, насколько это оправданное решение, не является ли это результатом не очень адекватного понимания того, как работает госаппарат. Планируется закрыть целое министерство образования. Это же бюрократическая революция! Госаппарат и бизнес – это разные сферы, не всегда уместно переносить одну практику на другую. Маск фактически ставит себя на ступеньку выше привычных государственных ведомств. Это вызывает определенное напряжение», - заключил собеседник НСН.

Политическая активность Маска, получившего должность в администрации Трампа, в последнее время все чаще становится причиной серьезных проблем богатейшего миллиардера планеты. В разных городах «хейтеры» громят салоны Tesla, гендиректором которой он является, в Нью-Йорке пытаются запретить компании работать на территории штата. Продажи производителя электромобилей и стоимость его акций на этом фоне падают, десятки миллиардов долларов теряет и сам Маск, передает «Радиоточка НСН».

