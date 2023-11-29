МИД: В список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь гражданина РФ

В список для обмена Израиля с палестинским движением ХАМАС на 29 ноября включена 13-летняя Гали Таращански, которая является дочерью гражданина России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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Отмечается, что об освобождении Гали Таращански российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Министерство ожидает, что договоренности будут выполнены.

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в общей сложности из сектора Газа освободили 74 заложника. По его словам, в числе освобожденных 50 женщин и детей. Нетаньяху заверил, что Израиль добьется возвращения всех заложников без исключения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ИзраильХамас

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