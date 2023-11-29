МИД: В список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь гражданина РФ
В список для обмена Израиля с палестинским движением ХАМАС на 29 ноября включена 13-летняя Гали Таращански, которая является дочерью гражданина России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что об освобождении Гали Таращански российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Министерство ожидает, что договоренности будут выполнены.
Ранее, 28 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в общей сложности из сектора Газа освободили 74 заложника. По его словам, в числе освобожденных 50 женщин и детей. Нетаньяху заверил, что Израиль добьется возвращения всех заложников без исключения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru