Красный Крест: ХАМАС размещает заложников на передовой

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой», — указал Карбони, подчеркнув, что это «очень нетипично».

По словам директора регионального управления МККК, в ходе других мировых конфликтов заложников или заключенных обычно содержат в безопасных зонах. Как отметил Карбони, размещение пленных на передовой затрудняет работу Красного Креста, в таких условиях «сложно с безопасностью», пишет RT.

Между тем глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил об освобождении 20 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на 60 палестинских заключенных. Ожидается освобождение из Газы еще 11 израильских заложников, отмечает телеканал «360».

