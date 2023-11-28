Красный Крест: ХАМАС размещает заложников на передовой
Палестинское движение ХАМАС «нетипично» размещает заложников в секторе Газа. Об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони, передает РБК.
«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой», — указал Карбони, подчеркнув, что это «очень нетипично».
По словам директора регионального управления МККК, в ходе других мировых конфликтов заложников или заключенных обычно содержат в безопасных зонах. Как отметил Карбони, размещение пленных на передовой затрудняет работу Красного Креста, в таких условиях «сложно с безопасностью», пишет RT.
Между тем глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил об освобождении 20 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на 60 палестинских заключенных. Ожидается освобождение из Газы еще 11 израильских заложников, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru