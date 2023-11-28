Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа
В общей сложности из сектора Газа освободили 74 заложника, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, в числе освобожденных 50 женщин и детей. Он заверил, что Израиль добьется возвращения всех заложников без исключения.
Нетаньяху подтвердил намерение возобновить боевые действия после окончания перемирия. Глава правительства заявил, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля.
Гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу, 24 ноября. Тогда же из сектора Газа освободили первую группу заложников.
В понедельник ХАМАС объявило о продлении перемирия на два дня, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru