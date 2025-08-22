ООН объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

ООН объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентств и гуманитарной организации системы международной структуры.

Такой режим был объявлен впервые.

«Более полумиллиона человек... оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями», - говорится в заявлении.

Как отметил на брифинге заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам и координатор помощи Том Флетчер, Израиль использовал голод как «инструмент войны», и катастрофу можно было предотвратить.

«Продовольствие скапливается на границах из-за систематического препятствования Израиля», — указал замгенсека.

Ранее стало известно, что более 2 млн человек страдают от нехватки продовольствия из-за конфликта в Газе, пишет RT.

