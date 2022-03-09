Захарова: Свержение власти на Украине не входит в задачи России

В цели специальной военной операции России на Украине не входит свержение действующей власти в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, действия российской стороны направлены на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.

Захарова также отметила, что для России существует военная угроза, которая исходит с украинской территории «из-за её освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием». Как передаёт ТАСС, представитель российского внешнеполитического ведомства также выразила надежду на то, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед.

Захарова заявила, что спецоперация на Украине идёт строго по плану

«На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед», - сказала она.

По данным Захаровой, с просьбой об эвакуации в Россию с территории Украины на 9 марта обратились около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры