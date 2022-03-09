Захарова: Свержение власти на Украине не входит в задачи России

В цели специальной военной операции России на Украине не входит свержение действующей власти в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, действия российской стороны направлены на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.

Захарова также отметила, что для России существует военная угроза, которая исходит с украинской территории «из-за её освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием». Как передаёт ТАСС, представитель российского внешнеполитического ведомства также выразила надежду на то, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед.