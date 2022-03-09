Захарова: Свержение власти на Украине не входит в задачи России
В цели специальной военной операции России на Украине не входит свержение действующей власти в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, действия российской стороны направлены на защиту Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.
Захарова также отметила, что для России существует военная угроза, которая исходит с украинской территории «из-за её освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием». Как передаёт ТАСС, представитель российского внешнеполитического ведомства также выразила надежду на то, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед.
«На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед», - сказала она.
По данным Захаровой, с просьбой об эвакуации в Россию с территории Украины на 9 марта обратились около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек.
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