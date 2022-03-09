Захарова заявила, что спецоперация на Украине идёт строго по плану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план спецоперации РФ на Украине строго соблюдается, сообщает РИА Новости.

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«Специальная военная операция вооруженных сил РФ... идёт строго по намеченному плану», — подчеркнула она.

Ранее Захарова отметила, что не стоит опираться на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма и республик Донбасса из-за его «специфического состояния», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
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