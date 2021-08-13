МИД: Россия не планирует эвакуацию своего посольства в Кабуле
Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Кандагара и Герата не рассматривается. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
По его словам, в ближайшем будущем возможности для захвата Кабула у талибов нет, передает RT.
Дипломат подчеркнул, что талибы «не в состоянии и не взяли пока Кабул», и «так или иначе» в Афганистане будут мирные переговоры.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Андрей Серенко, после возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru