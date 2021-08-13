МИД: Россия не планирует эвакуацию своего посольства в Кабуле

Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Кандагара и Герата не рассматривается. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, в ближайшем будущем возможности для захвата Кабула у талибов нет, передает RT.

«Стратегическая победа». Взяв Кандагар и Герат, талибы приблизились к «неизбежному»

Дипломат подчеркнул, что талибы «не в состоянии и не взяли пока Кабул», и «так или иначе» в Афганистане будут мирные переговоры.

Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Андрей Серенко, после возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанКабул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры