МИД: Россия не планирует эвакуацию своего посольства в Кабуле

Вопрос эвакуации российского посольства в Кабуле в связи с захватом представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Кандагара и Герата не рассматривается. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, в ближайшем будущем возможности для захвата Кабула у талибов нет, передает RT.