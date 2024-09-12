МИД России заявило о создании «концлагерей» ВСУ в Курской области
Министерство иностранных дел России заявило в своем докладе, что украинские войска создают похожие на концлагеря для мирных жителей учреждения в захваченных районах Курской области. Об этом сообщило РИА Новости.
В документе отмечается, что в данных учреждениях содержались те, кто не смог или не захотел покинуть занятую ВСУ территорию.
В ведомстве добавили, что данная информация была получена на основании данных курского штаба Российского Красного Креста и свидетельских показаний.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что более 500 человек, пропавших на фоне атак ВСУ в Курской области, удалось найти благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru