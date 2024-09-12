ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Подразделениями группировки войск «Север» за двое суток освободили 10 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: ВСУ потеряли до 2000 бойцов в зоне СВО за сутки

Уточняется, что речь идёт о населённых пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

«Также... отражены две контратаки противника в направлении Фанасеевки и Снагости... сорвана попытка атаки в направлении Ольговки», - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил «Радиоточке НСН», что вытеснение ВСУ из Курской области займет от двух недель до месяца.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры