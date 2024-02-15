МИД России выступил с осуждением обстрела Белгорода ВСУ

В пресс-службе МИД добавили, что ведомство решительно осуждает атаку нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Белгорода. В министерстве заверили, что данное преступление будет тщательно расследовано, а виновные в нем понесут суровое наказание.

Представители МИД связали обстрел в Белгороде с неудачами украинской армии на фронте. Также ведомство призвало международное сообщество выступить с осуждением действий ВСУ.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода погибли пять человек (в том числе один ребенок), еще 18 человек пострадали.

