МИД РФ: за словами Зеленского об ограничениях для россиян стоят американцы
За заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости закрытия границ для россиян стоят США, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, подобные действия способствуют разрушению связей в Европе, а ее ослабление будет выгодно американским политикам. Дипломат призвала не анализировать слова Зеленского, потому что они не имеют логических оснований.
Напомним, президент Украины заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями.
В Кремле заявили, что западные страны, в частности из Евросоюза так или иначе начнут задаваться вопросом о верности действий Владимира Зеленского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- МИД РФ: за словами Зеленского об ограничениях для россиян стоят американцы
- Белый дом: ФБР не предупреждало Байдена об обыске в поместье Трампа
- Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе
- С 1 августа 12 судов покинули порты Украины
- Байден погоняет союзников США с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
- МВД в Севастополе расследует инцидент с прилюдным сексом в баре
- Число раненых при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до девяти
- В МИД назвали траурную церемонию в Хиросиме «попыткой дискредитировать» РФ
- Число раненых при взрывах в Крыму выросло до семи
- Шнуров снял клип на песню «Нет **йне!»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru