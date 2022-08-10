МИД РФ: за словами Зеленского об ограничениях для россиян стоят американцы

По её словам, подобные действия способствуют разрушению связей в Европе, а ее ослабление будет выгодно американским политикам. Дипломат призвала не анализировать слова Зеленского, потому что они не имеют логических оснований.

Напомним, президент Украины заявил, что странам Запада следует запретить всем россиянам въезд на свои территории. По словам главы государства, закрытие границ для всех граждан РФ является самыми главными санкциями.

В Кремле заявили, что западные страны, в частности из Евросоюза так или иначе начнут задаваться вопросом о верности действий Владимира Зеленского.

