Песков заявил о «зашкаливающей иррациональности» в мышлении Зеленского
Представитель кремля Дмитрий Песков обнаружил «зашкаливающую иррациональность» в мышлении президента Украины Владимира Зеленского. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал призыв закрыть гражданам России въезд в западные страны, который украинский лидер озвучил в интервью The Washington Post.
По словам Пескова, к подобным заявлениям следует относиться исключительно отрицательно. Он, подчеркнул, что любые попытки изолировать россиян или Россию не могут иметь никаких перспектив.
Представитель Кремля также выразил уверенность, что западные страны, в частности из Евросоюза так или иначе начнут задаваться вопросом о верности действий Владимира Зеленского.
По словам Пескова, европейцам, стремящимся «наказать Россию», приходится самим платить по счетам за такие действия. Поэтому, невольно возникнет вопрос, почему граждане стран ЕС «должны оплачивать его прихоти?», отметил пресс-секретарь президента РФ.
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