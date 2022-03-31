Грузия присоединилась к финансовым санкциям против РФ
Власти Грузии объявили о присоединении страны к финансовым санкциям против РФ, которые были введены из-за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает CNN.
В эфире телеканала президент республики Саломе Зурабишвили отметила, что эти санкции «что-то означают для нашего финансового сектора». Ранее в феврале грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что республика не планирует вводить санкции против РФ.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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